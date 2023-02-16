Эмбиид набрал 10 000 очков за карьеру. Он сделал это быстрее всех в истории «Филадельфии»
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Камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэль Эмбиид набрал 29 очков в матче с «Кливленд Кавальерс» (118:112), что позволило ему достигнуть отметки в 10 тысяч очков за карьеру.
Для этого Эмбииду понадобилось провести 373 матча. Предыдущий рекорд принадлежал Аллену Айверсону, который набрал 10 000 очков за 378 игр.
В этом противостоянии Эмбиид к тому же совершил 14 подборов и отдал пять результативных передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Джеймс Харден, который тоже оформил дабл-дабл: 19 очков, четыре подбора и 12 передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Донован Митчелл. На его счету 33 очка, пять подборов и то же количество передач.
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