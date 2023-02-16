О'Нил объяснил, почему Уэстбрук должен перейти в «Клипперс»

Легендарный центровой Шакил О'Нил объяснил, почему разыгрывающий Расселл Уэстбрук должен перейти в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Я думаю, что Расс должен перейти в «Клипперс», он и Тайрон Лю говорят на одном языке. Хорошая черта Лю в том, что он знает, как общаться с некоторыми игроками. Тайрон Лю поставит его в положение, в котором он сможет добиться успеха. Расс из тех, кого ты не можешь контролировать, но и не хочешь контролировать… Я думаю, он будет отличным дополнением к Каваю и Полу Джорджу», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.

В нынешнем сезоне 34-летний Уэстбрук принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора при реализации бросков 41,7%, 29,6% которых – трёхочковые.

Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск: