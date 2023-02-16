«Я не соревнуюсь с другими людьми». Джордан объяснил, почему он считается лучшим

Известный оратор-мотиватор Тони Роббинс рассказал об интервью с легендарным Майклом Джорданом, в котором он спросил у него, что его делает величайшим баскетболистом в мире.

«Я брал у Майкла интервью много лет назад. Тогда я спросил у него, что делает его лучшим в мире. Это мастерство? Это талант? Способности? Тренировки? И он был просто великолепен. Он сказал: «Тони, я могу сказать тебе правду, и это не будет звучать как ложная скромность. Я даже не попал в школьную баскетбольную команду на втором году обучения. Меня отчислили. Дело в том, что каждый день я требую от себя больше, чем может ожидать кто-то другой. Я не соревнуюсь с другими людьми. Я соревнуюсь с тем, на что я способен», — приводит слова Роббинса Fadeaway World.

5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан: