Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Милутинов пропустит Матч всех звёзд Единой Лиги ВТБ

Милутинов пропустит Матч всех звёзд Единой Лиги ВТБ
Комментарии

Центровой ЦСКА Никола Милутинов не сможет принять участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ из-за травмы. Его заменит защитник красноярского «Енисея» Тимофей Герасимов.

Также Герасимов заменит в Olimpbet конкурсе трёхочковых защитника «Зенита» Томаса Эртеля, выбывшего на неопределённый срок в связи с травмой колена.

Тимофей Герасимов сыграл в 25 матчах «Енисея» в этом сезоне, в 22 из которых вышел в стартовом составе. В среднем 25-летний защитник проводит на паркете чуть более 25 минут и набирает 9,0 очка, делает 4,0 подбора и 3,8 передачи.

Герасимов лидирует в Единой Лиге по проценту реализации трёхочковых: в сезоне-2022/2023 он атакует с периметра с 53,4% точности.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023