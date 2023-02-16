Милутинов пропустит Матч всех звёзд Единой Лиги ВТБ
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Центровой ЦСКА Никола Милутинов не сможет принять участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ из-за травмы. Его заменит защитник красноярского «Енисея» Тимофей Герасимов.
Также Герасимов заменит в Olimpbet конкурсе трёхочковых защитника «Зенита» Томаса Эртеля, выбывшего на неопределённый срок в связи с травмой колена.
Тимофей Герасимов сыграл в 25 матчах «Енисея» в этом сезоне, в 22 из которых вышел в стартовом составе. В среднем 25-летний защитник проводит на паркете чуть более 25 минут и набирает 9,0 очка, делает 4,0 подбора и 3,8 передачи.
Герасимов лидирует в Единой Лиге по проценту реализации трёхочковых: в сезоне-2022/2023 он атакует с периметра с 53,4% точности.
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