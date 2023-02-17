35 очков Брэдли Била помогли «Вашингтону» одолеть «Миннесоту»

В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 114:106.



Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 34 очка, пять подборов и три передачи. Также стоит отметить 5-го номера американца Кайла Андерсона, который заработал 18 очков, пять подборов и восемь передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Брэдли Бил. На его счету 35 очков, шесть подборов и пять передач. Также отметим американского форварда Кайла Кузму, который набрал 16 очков, семь подборов и не отдал ни одной передачи.