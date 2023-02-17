Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

35 очков Брэдли Била помогли «Вашингтону» одолеть «Миннесоту»

35 очков Брэдли Била помогли «Вашингтону» одолеть «Миннесоту»
Комментарии

В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 114:106.

Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 34 очка, пять подборов и три передачи. Также стоит отметить 5-го номера американца Кайла Андерсона, который заработал 18 очков, пять подборов и восемь передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Брэдли Бил. На его счету 35 очков, шесть подборов и пять передач. Также отметим американского форварда Кайла Кузму, который набрал 16 очков, семь подборов и не отдал ни одной передачи.

НБА - регулярный чемпионат
17 февраля 2023, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
106 : 114
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 34, Андерсон - 18, Гобер - 17, Макдэниелс - 15, Ноуэлл - 6, Рид - 6, Принс - 5, Риверс - 3, Александер-Уолкер - 2, Гарза, Конли, Майнотт, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Райан, Таунс
Вашингтон Уизардс: Бил - 35, Кузма - 16, Кисперт - 15, Порзингис - 14, Авдия - 10, Райт - 10, Гэффорд - 6, Моррис - 5, Нанн - 3, Бартон, Гибсон, Гилл, Гудвин, Джексон, Дэвис, Кэри, Тодд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023