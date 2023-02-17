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Яннис Адетокунбо получил травму

Яннис Адетокунбо получил травму
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Чикаго Буллз» (112:100). В начале второй четверти при попытке заблокировать бросок соперника из-под кольца Адетокунбо травмировал кисть на правой руке.

После этого он покинул площадку. О степени серьёзности повреждения в настоящий момент информации нет.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адетокунбо принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 31,8 очка, совершал 12,2 подбора и отдавал 5,4 передачи.

Яннис Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»:

Ранее сообщалось, что Яннис стал рекордсменом «Милуоки» по результативным передачам.

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