Яннис Адетокунбо получил травму

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Чикаго Буллз» (112:100). В начале второй четверти при попытке заблокировать бросок соперника из-под кольца Адетокунбо травмировал кисть на правой руке.



После этого он покинул площадку. О степени серьёзности повреждения в настоящий момент информации нет.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адетокунбо принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 31,8 очка, совершал 12,2 подбора и отдавал 5,4 передачи.

Яннис Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»:

Ранее сообщалось, что Яннис стал рекордсменом «Милуоки» по результативным передачам.