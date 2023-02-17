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Мэджик Джонсон рассказал, что необходимо «Лейкерс» для попадания в плей-офф

Мэджик Джонсон рассказал, что необходимо «Лейкерс» для попадания в плей-офф
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Легендарный баскетболист, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон считает, что для попадания в плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» необходимо организовать победную серию.

«Лейкерс» нужна победная серия, чтобы у них появились шансы оказаться в плей-офф. В таком случае никто не захочет иметь с ними дело», – написал Джонсон в соцсетях.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 27 победами при 32 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке 24 февраля (6:00 мск).

Ранее Джонсон заявил, что в результате проделанной работы во время дедлайна НБА лос-анджелесский клуб имеет хорошие шансы на попадание в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

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