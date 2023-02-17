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Джру Холидэй прокомментировал своё попадание на Матч звёзд НБА

Джру Холидэй прокомментировал своё попадание на Матч звёзд НБА
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Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Джру Холидэй отреагировал на своё участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

«Изначально это не входило в мои планы перед регулярным чемпионатом. Мои цели – осваивать положительные привычки, играть в хороших командах и делать всё возможное, чтобы моя команда побеждала. Но приятно видеть, что другие тренеры и игроки признают мои усилия», – приводит слова Холидэя официальный сайт лиги.

В нынешнем сезоне 32-летний баскетболист принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 19,4 очка, делая 7,1 передачи и 5,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых – 37,7.

«Милуоки Бакс» занимает второе место в Восточной конференции с 41 победой при 17 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Майами Хит» на своей площадке 25 февраля (3:30 мск).

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