Беверли намекнул, что хотел бы перейти в «Голден Стэйт»

34-летний разыгрывающий Патрик Беверли, который был отчислен из «Орландо Мэджик», намекнул, что хотел бы продолжить профессиональную карьеру в «Голден Стэйт Уорриорз».



В социальных сетях одна из болельщиц обратилась к Беверли, спросив, как бы он отнёсся к тому, чтобы играть в «Голден Стэйт» в дуэте с Дрэймондом Грином.



«Играть на высочайшем уровне и побеждать — мечта любого игрока», — отреагировал Беверли, репостнув вопрос болельщицы.



Нынешний сезон Патрик Беверли начинал в «Лос-Анджелес Лейкерс», но зимой был отправлен в «Орландо», который отчислил игрока. Сейчас Беверли ведёт переговоры о выкупе контракта.



В нынешнем сезоне у Патрика 45 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набирал в среднем 6,4 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 2,6 передачи.