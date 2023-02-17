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Беверли намекнул, что хотел бы перейти в «Голден Стэйт»

Беверли намекнул, что хотел бы перейти в «Голден Стэйт»
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34-летний разыгрывающий Патрик Беверли, который был отчислен из «Орландо Мэджик», намекнул, что хотел бы продолжить профессиональную карьеру в «Голден Стэйт Уорриорз».

В социальных сетях одна из болельщиц обратилась к Беверли, спросив, как бы он отнёсся к тому, чтобы играть в «Голден Стэйт» в дуэте с Дрэймондом Грином.

«Играть на высочайшем уровне и побеждать — мечта любого игрока», — отреагировал Беверли, репостнув вопрос болельщицы.

Нынешний сезон Патрик Беверли начинал в «Лос-Анджелес Лейкерс», но зимой был отправлен в «Орландо», который отчислил игрока. Сейчас Беверли ведёт переговоры о выкупе контракта.

В нынешнем сезоне у Патрика 45 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набирал в среднем 6,4 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 2,6 передачи.

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