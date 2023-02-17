Дончич: предпочту выиграть титул награде MVP

Звезда и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич рассказал, что для него является приоритетной задачей в сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.
«Награде самому ценному игроку сезона я бы предпочёл выиграть чемпионский титул. Но если удастся стать MVP сезона, то это тоже было бы потрясающе», — приводит слова Дончича New York Times.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА Лука Дончич принял участие в 50 матчах, в которых набирал в среднем 33,3 очка, совершал 8,8 подбора и отдавал 8,1 результативной передачи в среднем за игру.
«Даллас Маверикс» располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 31 победу в 60 матчах.
В прошлом сезоне «Даллас» дошёл до полуфинала НБА, где проиграл (1-4) будущим победителям турнира «Голден Стэйт Уорриорз».
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