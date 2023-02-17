Экс-игрок «Денвера» считает, что в НБА проще набирать очки, чем в Евролиге

Разыгрывающий «Басконии», экс-игрок «Денвер Наггетс» Маркус Ховард рассказал о лигах, в которых проще всего набирать очки.
«Думаю, в НБА точно было легче всего набирать очки. Там игроки высокого уровня, за каждым из которых нужно следить при защите. Так что это даёт место для открытых бросков и дриблинга. В G-лиге чуть сложнее. Там много пространства, но баскетбол менее организованный.
На третье место я бы поставил NCAA. Евролига? Там очень сложно набирать очки. Так же и чемпионат Испании. В Евролиге есть много физической борьбы, а в чемпионате Испании судьи больше позволяют. Это совершенно другой уровень игры. Играть в Европе — большой вызов, но я действительно доволен, что получил эту возможность», — приводит слова Маркуса Ховарда BasketNews.
- 17 февраля 2023
-
20:57
-
20:50
-
19:56
-
18:50
-
18:40
-
18:17
-
17:44
-
16:13
-
16:07
-
15:28
-
14:47
-
14:46
-
14:31
-
13:35
-
13:07
-
12:34
-
11:55
-
11:32
-
11:19
-
11:05
-
10:11
-
09:58
-
09:38
-
09:20
-
09:00
-
08:46
-
07:52
-
06:39
-
01:43
-
00:30
- 16 февраля 2023
-
23:33
-
23:12
-
22:49
-
21:52
-
21:46