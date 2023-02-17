Экс-игрок «Денвера» считает, что в НБА проще набирать очки, чем в Евролиге

Разыгрывающий «Басконии», экс-игрок «Денвер Наггетс» Маркус Ховард рассказал о лигах, в которых проще всего набирать очки.



«Думаю, в НБА точно было легче всего набирать очки. Там игроки высокого уровня, за каждым из которых нужно следить при защите. Так что это даёт место для открытых бросков и дриблинга. В G-лиге чуть сложнее. Там много пространства, но баскетбол менее организованный.



На третье место я бы поставил NCAA. Евролига? Там очень сложно набирать очки. Так же и чемпионат Испании. В Евролиге есть много физической борьбы, а в чемпионате Испании судьи больше позволяют. Это совершенно другой уровень игры. Играть в Европе — большой вызов, но я действительно доволен, что получил эту возможность», — приводит слова Маркуса Ховарда BasketNews.