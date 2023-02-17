Аренас рассказал, что может стать крупнейшим провалом в карьере Дюранта
Поделиться
Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что «Финикс Санз» обязаны выигрывать титул в нынешнем сезоне.
«Они должны выиграть титул. Здесь даже говорить не о чем. У них есть два парня, которые способны набирать по 50, 60 или 70 очков за игру. Оба они умеют играть в позиционном нападении, у них есть бросок со средней дистанции. Их не сдержать один на один, они просто вас уничтожат. Нужно что-то придумывать в тактическом плане.
Раньше у соперника были проблемы только с Девином Букером. Сейчас к этой команде добавился лучший скорер современной НБА. И у них есть Крис Пол, один из лучших разыгрывающих НБА. Если они не выиграют титул, то это будет крупнейший провал Дюранта в карьере», — приводит слова Гилберта Аренаса Fadeaway World.
Комментарии
- 17 февраля 2023
-
21:40
-
20:57
-
20:50
-
19:56
-
18:50
-
18:40
-
18:17
-
17:44
-
16:13
-
16:07
-
15:28
-
14:47
-
14:46
-
14:31
-
13:35
-
13:07
-
12:34
-
11:55
-
11:32
-
11:19
-
11:05
-
10:11
-
09:58
-
09:38
-
09:20
-
09:00
-
08:46
-
07:52
-
06:39
-
01:43
-
00:30
- 16 февраля 2023
-
23:33
-
23:12
-
22:49
-
21:52
Партнерский контент