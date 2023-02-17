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Аренас рассказал, что может стать крупнейшим провалом в карьере Дюранта

Аренас рассказал, что может стать крупнейшим провалом в карьере Дюранта
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Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что «Финикс Санз» обязаны выигрывать титул в нынешнем сезоне.

«Они должны выиграть титул. Здесь даже говорить не о чем. У них есть два парня, которые способны набирать по 50, 60 или 70 очков за игру. Оба они умеют играть в позиционном нападении, у них есть бросок со средней дистанции. Их не сдержать один на один, они просто вас уничтожат. Нужно что-то придумывать в тактическом плане.

Раньше у соперника были проблемы только с Девином Букером. Сейчас к этой команде добавился лучший скорер современной НБА. И у них есть Крис Пол, один из лучших разыгрывающих НБА. Если они не выиграют титул, то это будет крупнейший провал Дюранта в карьере», — приводит слова Гилберта Аренаса Fadeaway World.

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