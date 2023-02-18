Стало известно, почему Кевин Лав выпал из ротации в «Кливленде»

Стали известны подробности причин, по которым Кевин Лав выпал из основного состава «Кливленд Кавальерс». Как сообщает Cleveland.com, «Кавальерс» не устраивают защитные навыки Лава. По мнению тренерского штаба, Лав плохо обороняется против маленьких игроков при изоляциях и после розыгрышей пик-н-роллов.



Напомним, ранее сообщалось, что Лав находится на финальной стадии выкупа своего контракта.



В нынешнем сезоне чемпион НБА 2016 года принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,5 очка, делая 6,8 подбора и 1,9 передачи при реализации бросков 38,9%, где 35,4% – трёхочковые.



Ожидается, что Лав может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс». Сообщалось, что «озёрники» следят за ситуацией с Лавом и будут претендовать на игрока в случае успешного выкупа контракта.