Состоялся Турнир восходящих звёзд НБА и Матч знаменитостей. Определены MVP игр

В Солт-Лейк-Сити (США) стартовал звёздный уикенд Национальной баскетбольной ассоциации. В первый день прошли Матч знаменитостей и Турнир восходящих звёзд с участием четырёх команд под руководством именитых игроков. В финальном матче Турнира восходящих звёзд команда Пау Газоля оказалась сильнее команды Жоакима Ноа со счётом 25:20.
Матч знаменитостей
Команда Дуэйна Уэйда – Команда Райана Смита – 81:78
Ресивер «Сиэтл Сихокс» (НФЛ) Ди Кей Меткалф набрал 20 очков, 10 подборов и четыре блок-шота и стал MVP Матча знаменитостей.
Турнир восходящих звёзд
1/2 финала
Команда Дерона Уильямса – Команда Пау Газоля – 25:40
Команда Уильямса: Трей Мёрфи – девять очков, два подбора, две передачи
Команда Газоля: Хосе Альварадо – 13 очков, один подбор, одна передача
Команда Джейсона Терри – Команда Жоакима Ноа – 32:40
Команда Терри: Мэк Маккланг – 10 очков, два подбора, две передачи
Команда Ноа: Квентин Граймс – 13 очков, один подбор
Финал
Команда Пау Газоля – Команда Жоаким Ноа – 25:20
Команда Газоля: Беннедикт Матурин – семь очков, две передачи
Команда Ноа: Квентин Граймс – 14 очков, одна передача
Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Хосе Альварадо признан MVP Турнира восходящих звёзд НБА.
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