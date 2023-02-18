Состоялся Турнир восходящих звёзд НБА и Матч знаменитостей. Определены MVP игр

В Солт-Лейк-Сити (США) стартовал звёздный уикенд Национальной баскетбольной ассоциации. В первый день прошли Матч знаменитостей и Турнир восходящих звёзд с участием четырёх команд под руководством именитых игроков. В финальном матче Турнира восходящих звёзд команда Пау Газоля оказалась сильнее команды Жоакима Ноа со счётом 25:20.



Матч знаменитостей



Команда Дуэйна Уэйда – Команда Райана Смита – 81:78



Ресивер «Сиэтл Сихокс» (НФЛ) Ди Кей Меткалф набрал 20 очков, 10 подборов и четыре блок-шота и стал MVP Матча знаменитостей.



Турнир восходящих звёзд



1/2 финала



Команда Дерона Уильямса – Команда Пау Газоля – 25:40

Команда Уильямса: Трей Мёрфи – девять очков, два подбора, две передачи

Команда Газоля: Хосе Альварадо – 13 очков, один подбор, одна передача



Команда Джейсона Терри – Команда Жоакима Ноа – 32:40

Команда Терри: Мэк Маккланг – 10 очков, два подбора, две передачи

Команда Ноа: Квентин Граймс – 13 очков, один подбор



Финал



Команда Пау Газоля – Команда Жоаким Ноа – 25:20

Команда Газоля: Беннедикт Матурин – семь очков, две передачи

Команда Ноа: Квентин Граймс – 14 очков, одна передача



Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Хосе Альварадо признан MVP Турнира восходящих звёзд НБА.