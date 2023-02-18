Президент «Майами» Пэт Райли прокомментировал будущее Бэма Адебайо

Президент «Майами Хит» Пэт Райли выразил мнение, что центровой команды Бэм Адебайо закончит свою профессиональную карьеру в составе флоридского клуба.



«Мы очень рады, что Бэм с нами. Вспоминаю времена с Алонзо Моурнингом и Дуэйном Уэйдом с Юдонисом Хаслемом. И теперь я смотрю на Адебайо и понимаю, что он может закончить карьеру в «Хит». Надеюсь, так и произойдёт», – приводит слова Райли Miami Herald.



В нынешнем сезоне 25-летний баскетболист принял участие в 54 матчах, набирая в среднем 21,6 очка, 10 подборов и 3,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,4, штрафных – 80,5.



«Майами Хит» занимает седьмое место в Восточной конференции с 32 победами при 27 поражениях. Следующую игру «Хит» проведут с «Милуоки Бакс» на выезде 25 февраля (3:30 мск).