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Президент «Майами» Пэт Райли прокомментировал будущее Бэма Адебайо

Президент «Майами» Пэт Райли прокомментировал будущее Бэма Адебайо
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Президент «Майами Хит» Пэт Райли выразил мнение, что центровой команды Бэм Адебайо закончит свою профессиональную карьеру в составе флоридского клуба.

«Мы очень рады, что Бэм с нами. Вспоминаю времена с Алонзо Моурнингом и Дуэйном Уэйдом с Юдонисом Хаслемом. И теперь я смотрю на Адебайо и понимаю, что он может закончить карьеру в «Хит». Надеюсь, так и произойдёт», – приводит слова Райли Miami Herald.

В нынешнем сезоне 25-летний баскетболист принял участие в 54 матчах, набирая в среднем 21,6 очка, 10 подборов и 3,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,4, штрафных – 80,5.

«Майами Хит» занимает седьмое место в Восточной конференции с 32 победами при 27 поражениях. Следующую игру «Хит» проведут с «Милуоки Бакс» на выезде 25 февраля (3:30 мск).

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