Баркли выступил с критикой в адрес игроков, запрашивающих обмен в другие команды

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли раскритиковал игроков, требующих обмен у руководства клубов в другие команды.
«Вы не можете взять мои деньги, а спустя полгода или год заявить о разводе. Вы не можете обращаться с владельцами команд и их фанатами, как с дерьмом», – приводит слова Баркли журналист Washington Post Бен Голливер.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) стартовал звёздный уикенд НБА 2023 года. В первый день прошли Матч знаменитостей и Турнир восходящих звёзд с участием четырёх команд под руководством именитых игроков. Завтра, 19 февраля, будут проведены конкурсы.
Ранее известный телевизионный эксперт ESPN Стивен Эй Смит заявил, что предстоящий конкурс по броскам сверху в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации будет иметь важное значение.
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