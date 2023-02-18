Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баркли выступил с критикой в адрес игроков, запрашивающих обмен в другие команды

Баркли выступил с критикой в адрес игроков, запрашивающих обмен в другие команды
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли раскритиковал игроков, требующих обмен у руководства клубов в другие команды.

«Вы не можете взять мои деньги, а спустя полгода или год заявить о разводе. Вы не можете обращаться с владельцами команд и их фанатами, как с дерьмом», – приводит слова Баркли журналист Washington Post Бен Голливер.

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) стартовал звёздный уикенд НБА 2023 года. В первый день прошли Матч знаменитостей и Турнир восходящих звёзд с участием четырёх команд под руководством именитых игроков. Завтра, 19 февраля, будут проведены конкурсы.

Ранее известный телевизионный эксперт ESPN Стивен Эй Смит заявил, что предстоящий конкурс по броскам сверху в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации будет иметь важное значение.

Новость по теме
Стивен Эй Смит: прошлогодний конкурс по броскам сверху — полный позор и мерзость
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023