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Определены стартовые составы команд на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

Определены стартовые составы команд на Матч звёзд Единой лиги ВТБ
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Единая лига ВТБ в своём официальном телеграм-канале объявила стартовые составы команд на Матч звёзд, который пройдёт завтра, 19 февраля, на «ВТБ-Арене» в Москве.

В старте «Старой школы» выйдут Каспер Уэйр (ЦСКА), Джермейн Лав-Робертс («Пари НН»), Никита Курбанов (ЦСКА), Луи Лабери (УНИКС) и Малик Папе Диме («Парма-Пари»). В тренерский штаб войдут Велимир Перасович и Милан Каракаш – оба УНИКС.

За «Новую школу» с первых минут встречу начнут Дэрил Мэйкон (УНИКС), Джейлен Бэрфорд («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасёв («Зенит»), Антон Астапкович (ЦСКА) и Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»). В тренерском штабе – Эмил Райкович и Марко Величкович (оба ЦСКА).

Напомним, команда «Новой школы» будет состоять из игроков не старше 29 лет на день проведения соревнований, команда «Старой школы» – из игроков 30 лет и старше.

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