Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Кливленд» и Кевин Лав завершили процедуру выкупа контракта

«Кливленд» и Кевин Лав завершили процедуру выкупа контракта
Аудио-версия:
Комментарии

«Кливленд Кавальерс» и Кевин Лав завершили процедуру выкупа контракта, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Лав выбыл из ротации огайского клуба, так как, по мнению тренерского штаба, игрок плохо обороняется против маленьких игроков при изоляции и после розыгрышей пик-н-роллов.

Интерес к Лаву проявляют в «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит» и «Финикс Санз». Как сообщали инсайдеры, «Майами» является главным претендентом на игрока. Сообщалось, что все эти команды ждали завершения процедуры выкупа контракта, так что в ближайшее время Лав должен подписать соглашение с новой командой.

В нынешнем сезоне чемпион НБА 2016 года принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,5 очка, делая 6,8 подбора и 1,9 передачи при реализации бросков 38,9%, где 35,4% – трёхочковые.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023