«Кливленд» и Кевин Лав завершили процедуру выкупа контракта

«Кливленд Кавальерс» и Кевин Лав завершили процедуру выкупа контракта, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Лав выбыл из ротации огайского клуба, так как, по мнению тренерского штаба, игрок плохо обороняется против маленьких игроков при изоляции и после розыгрышей пик-н-роллов.
Интерес к Лаву проявляют в «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит» и «Финикс Санз». Как сообщали инсайдеры, «Майами» является главным претендентом на игрока. Сообщалось, что все эти команды ждали завершения процедуры выкупа контракта, так что в ближайшее время Лав должен подписать соглашение с новой командой.
В нынешнем сезоне чемпион НБА 2016 года принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,5 очка, делая 6,8 подбора и 1,9 передачи при реализации бросков 38,9%, где 35,4% – трёхочковые.
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