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«Я был воспитан иначе». Шакил О’Нил раскритиковал Ирвинга за уход из «Нетс»

«Я был воспитан иначе». Шакил О’Нил раскритиковал Ирвинга за уход из «Нетс»
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Четырёхкратный чемпион НБА, легендарный американский центровой Шакил О’Нил раскритиковал звёздного соотечественника Кайри Ирвинга за уход из «Бруклин Нетс». Напомним, в начале февраля стало известно, что Ирвинг перешёл в «Даллас Маверикс».

«Иногда стоит посмотреть на себя. Дюрант не был проблемой в «Бруклине», его исключаем. Мистер Ирвинг наворотил немало дел. Джеймс [Харден]… Я не знаю его. Итак, иногда стоит посмотреть в зеркало.

Я тоже делал глупости, но я знал, что моя мама смотрит на меня, и старался вести себя профессионально. Когда вы просите о чём-то, и этого не случается, то это не всегда вина другого человека. Я был воспитан иначе. Мой отец никогда не оправдывался. И когда мы проигрывали, это была моя вина», – сказал О’Нил в интервью TNT.

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