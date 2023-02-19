Команда «Юты Джазз» победила в конкурсе мастерства

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В рамках конкурсного дня уикенда матча всех звёзд прошёл командный конкурс по мастерству. Команда, сформированная из игроков «Юты Джаз» победила, набрав 300 очков за три этапа соревнования.

Формат конкурса предполагал соревнования трёх команд, состоящих из трёх человек. Команда «Джаз» состояла из защитника Коллина Секстона, центрового Уокера Кесслера и защитника Джордана Кларксона. Им противостояла команда новичков: разыгрывающий «Пистонз» Джейден Айви, форвард «Орландо» Паоло Банкеро и форвард «Хьюстона» Джабари Смит. Третья команда состояла из трёх братьев Адетокунбо, но из-за травмы Янниса, его заменял защитник «Бакс» Джру Холидэй.

Трио соревновались в навыках скорости, паса и броска. За первые два испытания победителям присуждалось 100 очков, за третье — 200.

Результаты команд:

1. Команда «Джаз» — 300 очков.

2. Команда Адетокунбо — 100 очков.

3. Команда новичков — 0 очков.

Звёздный уикенд проходит в городе Солт-Лейк-Сити (США). Сегодняшний день продолжится конкурсами трёхочковых и данк-контестом. Завтра мероприятие закончится Матчем всех звёзд НБА.