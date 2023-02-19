Единая лига ВТБ объявила о введении шести игроков в Зал славы лиги

Единая лига ВТБ до проведения Матч всех звёзд на своём официальном сайте сообщила о внесении шести имён в Зала славы лиги. Александр Каун, Димитрис Итудис, Джордан Мики, Эррик Макколлум, Андрей Ведищев и Владимир Родионов пополнили ряды знаковых личностей.
Александр Каун, выступавший за ЦСКА с 2009 по 2015 год, является пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Он был признан лучшим оборонительным игроком по итогам сезона-2013/2014.
Джордан Мики, дважды представлявший «Химки» (2018/2019, 2020/2021), в сезоне-2021/2022 выступал за «Зенит». Три раза принимал участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ. В 2022 году стал чемпионом и признан MVP плей-офф.
Эррик Макколлум за свой период в Единой лиге ВТБ успел поиграть за УНИКС (2018-2020), «Химки» (2020/2021) и «Локомотив-Кубань» (2021/2022). Является двукратным участником Матча звёзд и лучшим бомбардиром сезона-2021/2022.
Димитрис Итудис, возглавлявший ЦСКА с 2014 по 2022 год, с которым стал шестикратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Самый побеждающий тренер в истории лиги – 86,2% побед.
Андрей Ведищев («Локомотив-Кубань») и Владимир Родионов («Автодор») были внесены в Зал славы Единой лиги ВТБ в качестве функционеров.
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