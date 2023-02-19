Ирвинг: не знаю, кто придумал управление нагрузкой. Это привело к дегуманизации звёзд НБА

Чемпион НБА и игрок «Даллас Маверикс», американец Кайри Ирвинг высказался о термине «управление нагрузкой» – принудительном отстранении баскетболистов от игровой практики из-за усталости и травм, что вызвало и ряд сторонних трактовок.
«Я не знаю, кто придумал термин «управление нагрузкой». Наверное, парни, которых не выпускают на площадку. Это нарратив, который якобы должен обличать звёздных игроков. Я не знаю, кто это начал, но это вышло из-под контроля. И это привело к дегуманизации звёзд.
Мы тренируемся каждый день, это работа без выходных. Мы постоянно находимся под камерами. Это контактный спорт высочайшего уровня, и никто не знает, как чувствует себя другой человек, кроме него самого. У нас есть врачи, которые говорят, что парень должен вернуться через две недели, хотя он сам так не считает. Итак, нарратив вышел из-под контроля», – сказал Ирвинг на пресс-конференции.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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