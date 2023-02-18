«Вы не сталевары!» Баркли раскритиковал игроков за управление нагрузкой
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Бывший игрок НБА Чарльз Баркли раскритиковал игроков за пропуск матчей из-за управления нагрузкой.
«У этих парней лучшие врачи, лучшая обувь. У них лучшее всё! Они зарабатывают по $ 30–50 млн в год. Я не думаю, что мы просим о многом, когда хотим, чтобы они играли. Травмы – это то, что было всегда, но игроки никогда не пропускали матчи просто потому, что так хотели. Есть большая разница между травмами и так называемым «управлением нагрузкой».
Если ты зарабатываешь такие деньги, то ты должен выполнять обязательства перед фанатами. Я был бы не против зарабатывать такие деньги, за это можно потерпеть 35 минут на паркете. Вы не сталевары, а спортсмены!» — приводит слова Чарльза Баркли The Salt Lake Tribune.
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