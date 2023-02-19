Дончич отреагировал на слова Дюранта о том, что Лука может стать лучшим игроком из Европы

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался по поводу слов Кевина Дюранта о том, что словенец может стать лучшим европейским игроком в истории.

«Он ошибается. Безусловно, это возможно, но в Европе есть такие игроки, как Йокич, Петрович, Сабонис. Против них достаточно сложно играть, потому что они очень хорошие игроки», — сказал Дончич на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА Лука Дончич принял участие в 50 матчах, в которых набирал в среднем 33,3 очка, совершал 8,8 подбора и отдавал 8,1 результативной передачи в среднем за игру.



«Даллас Маверикс» располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 31 победу в 60 матчах.

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе: