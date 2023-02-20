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55 очков и 10 подборов Тейтума помогли Команде Янниса одолеть Команду Леброна

55 очков и 10 подборов Тейтума помогли Команде Янниса одолеть Команду Леброна
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся матч звёзд НБА этого сезона. Между собой встретились Команда Леброна и Команда Янниса. Команда греческого форварда победила своих соперников со счётом 184:175.

Самым результативным игроком у Команды Леброна стал 7-й номер американец Джейлен Браун, заработавший дабл-дабл: 35 очков, 14 подборов и пять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Кайри Ирвинг, который тоже заработал дабл-дабл: 32 очка, семь подборов и 15 передач. Самым результативным у гостей стал американец Джейсон Тейтум. На его счету 55 очков, десять подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского защитника Донована Митчелла, который заработал дабл-дабл: 40 очков, четыре подбора и десять передач.

НБА - Матч Звёзд. Матч звёзд НБА
20 февраля 2023, понедельник. 04:00 МСК
Команда Леброна
Окончен
175 : 184
Команда Янниса
Команда Леброна: Браун - 35, Ирвинг - 32, Эмбиид - 32, Халибёртон - 18, Джеймс - 13, Эдвардс - 12, Рэндл - 11, Джордж - 8, Джексон - 6, Дончич - 4, Йокич - 4, Фокс
Команда Янниса: Тейтум - 55, Митчелл - 40, Лиллард - 26, Маркканен - 13, Сиакам - 12, Гилджес-Александер - 9, Дерозан - 8, Морант - 6, Сабонис - 6, Адебайо - 4, Холидэй - 3, Адетокунбо - 2
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