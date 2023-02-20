55 очков и 10 подборов Тейтума помогли Команде Янниса одолеть Команду Леброна

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся матч звёзд НБА этого сезона. Между собой встретились Команда Леброна и Команда Янниса. Команда греческого форварда победила своих соперников со счётом 184:175.



Самым результативным игроком у Команды Леброна стал 7-й номер американец Джейлен Браун, заработавший дабл-дабл: 35 очков, 14 подборов и пять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Кайри Ирвинг, который тоже заработал дабл-дабл: 32 очка, семь подборов и 15 передач. Самым результативным у гостей стал американец Джейсон Тейтум. На его счету 55 очков, десять подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского защитника Донована Митчелла, который заработал дабл-дабл: 40 очков, четыре подбора и десять передач.