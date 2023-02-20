Владимир Гомельский оценил шансы «Барселоны» победить в Евролиге
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Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о шансах «Барселоны» побороться за победу в нынешнем сезоне Евролиги.
«Я не люблю заниматься гаданием. У Барсы отличный состав. Ясикявичюс уже давно не начинающий тренер. Он набрался опыта, у него поставлены цели на сезон. Каковы сейчас его взаимоотношения с игроками, я не знаю. Он имеет возможность мотивировать свою команду на победу. Сумеет ли – вопрос», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
В настоящий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Евролиги. Каталонский клуб одержал 16 побед и потерпел восемь поражений. Лидером соревнований является греческий «Олимпиакос» (17–7).
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