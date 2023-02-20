Леброн Джеймс оценил шансы «Лейкерс» в случае попадания в плей-офф НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказал мнение, что его команда сможет навязать борьбу любому сопернику, если пробьётся в стадию плей-офф.

«Где бы я ни играл, я всегда был уверен, что если мы сможем пробиться в плей-офф, то будем в состоянии конкурировать с кем угодно», — сказал Джеймс на пресс-конференции во время Матча всех звёзд НБА, отметив, что его слова относятся и к нынешнему составу «Лейкерс».



В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 13-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Лейкерс» одержали 27 побед и потерпели 32 поражения. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (41 победа, 18 поражений).

Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс: