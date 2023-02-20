Гомельский предположил, когда «Филадельфия» сможет бороться за чемпионство в НБА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о шансах «Филадельфии Сиксерс» побороться за чемпионство в НБА в ближайшие несколько сезонов. По мнению специалиста, для начала команде необходимо провести усиление состава, а шанс побороться за титул может представиться в сезоне-2024/2025.



«Фила» нуждается во втором, но качественном разыгрывающем (замена Хардену), в паре нападающих (лёгкий форвард в стартовый состав, тяжёлый форвард в ротацию) и центровом игроке, способном заменить Эмбиида на 14–15 минут. За один драфт эти проблемы не решить. Думаю, что «Фила», при удачном драфте и качественных обменах, будет способна бороться за титул в сезоне-2024/2025», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Симмонс попал 8 трёхочковых подряд: