Гомельский предположил, когда «Филадельфия» сможет бороться за чемпионство в НБА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о шансах «Филадельфии Сиксерс» побороться за чемпионство в НБА в ближайшие несколько сезонов. По мнению специалиста, для начала команде необходимо провести усиление состава, а шанс побороться за титул может представиться в сезоне-2024/2025.
«Фила» нуждается во втором, но качественном разыгрывающем (замена Хардену), в паре нападающих (лёгкий форвард в стартовый состав, тяжёлый форвард в ротацию) и центровом игроке, способном заменить Эмбиида на 14–15 минут. За один драфт эти проблемы не решить. Думаю, что «Фила», при удачном драфте и качественных обменах, будет способна бороться за титул в сезоне-2024/2025», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Симмонс попал 8 трёхочковых подряд:
- 20 февраля 2023
-
15:51
-
14:36
-
13:03
-
12:54
-
12:10
-
11:55
-
11:29
-
10:21
-
09:43
-
09:21
-
07:05
-
02:45
-
00:25
- 19 февраля 2023
-
23:54
-
22:56
-
22:46
-
21:44
-
21:26
-
20:59
-
20:46
-
20:20
-
19:45
-
19:23
-
18:54
-
18:41
-
18:39
-
18:25
-
17:52
-
17:43
-
16:41
-
15:15
-
15:08
-
14:45
-
14:38
-
13:49