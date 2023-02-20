Никола Йокич назвал команду, которая может стать чемпионом НБА, не считая «Денвера»

Звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич отдал предпочтение команде разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича в возможной финальной серии НБА в случае, если «Денверу» не удастся достигнуть этого этапа розыгрыша плей-офф.
«Если «Наггетс» не получится стать чемпионами НБА, то отдам предпочтение команде Луки. Он мой хороший друг. На этом всё», – заявил Йокич в интервью во время звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации.
В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 51 матче, набирая в среднем 24,7 очка, 11,5 подбора и 10,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 63,2, трёхочковых – 39,1.
«Денвер Наггетс» занимает первое место в Западной конференции с 41 победой при 18 поражениях. Следующую игру «Наггетс» проведут с «Кливленд Кавальерс» на выезде 24 февраля (3:00 мск).
- 20 февраля 2023
-
17:42
-
17:29
-
17:10
-
16:38
-
15:51
-
14:36
-
13:03
-
12:54
-
12:10
-
11:55
-
11:29
-
10:21
-
09:43
-
09:21
-
07:05
-
02:45
-
00:25
- 19 февраля 2023
-
23:54
-
22:56
-
22:46
-
21:44
-
21:26
-
20:59
-
20:46
-
20:20
-
19:45
-
19:23
-
18:54
-
18:41
-
18:39
-
18:25
-
17:52
-
17:43
-
16:41
-
15:15