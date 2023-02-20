Никола Йокич назвал команду, которая может стать чемпионом НБА, не считая «Денвера»

Звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич отдал предпочтение команде разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича в возможной финальной серии НБА в случае, если «Денверу» не удастся достигнуть этого этапа розыгрыша плей-офф.



«Если «Наггетс» не получится стать чемпионами НБА, то отдам предпочтение команде Луки. Он мой хороший друг. На этом всё», – заявил Йокич в интервью во время звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации.



В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 51 матче, набирая в среднем 24,7 очка, 11,5 подбора и 10,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 63,2, трёхочковых – 39,1.



«Денвер Наггетс» занимает первое место в Западной конференции с 41 победой при 18 поражениях. Следующую игру «Наггетс» проведут с «Кливленд Кавальерс» на выезде 24 февраля (3:00 мск).

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