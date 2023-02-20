Лука Дончич назвал потенциального победителя Евролиги в 2023 году

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич назвал команду, которая может одержать победу в Евролиге в 2023 году.
«Реал»! Почему? Я люблю Мадрид. Команда хорошо играет: они выиграли Суперкубок [Испании], занимают второе место в Евролиге и первое – в чемпионате Испании. У них всё в порядке», – приводит слова Дончича Basket News.
Отметим, что 23-летний баскетболист с 2015 по 2018 год представлял испанский клуб. После чего словенец выставил свою кандидатуру на драфт НБА.
В нынешнем сезоне Дончич принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 33,3 очка, 8,8 подбора и 8,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,5, трёхочковых – 34,9.
«Даллас Маверикс» занимает шестое место в Западной конференции с 31 победой при 29 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Сан-Антонио Спёрс» на своей площадке 24 февраля (4:30 мск).
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