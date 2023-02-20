Видеоматериалы с конкурса данков установили рекорд по суммарному количеству просмотров

Вчера, 19 февраля, прошёл конкурсный этап в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации – были проведены конкурсы мастерства, трёхочковых бросков и бросков сверху.



Как сообщает пресс-служба лиги, суммарное количество просмотров всех видеоматериалов конкурса на официальном YouTube-канале НБА за первые 12 часов достигло отметки в 520 млн.



Отмечается, что это рекордные показатели для определённого конкурсного этапа звёздного уикенда НБА за всю историю лиги.



Напомним, команда «Юты Джаз» одержала победу в конкурсе мастерства. Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» стал лучшим в трёхочковом состязании. Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Мэк Маккланг выиграл конкурс по броскам сверху.

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