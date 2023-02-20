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Многолетний ветеран «Реала» выбыл на 6-8 недель

Многолетний ветеран «Реала» выбыл на 6-8 недель
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Разыгрывающий, многолетний ветеран испанского баскетбольного клуба «Реал» (Мадрид) Серхио Юль пропустит 6-8 недель из-за травмы левого колена. Об этом сообщает обозреватель DAZN Карлос Санчес Блас в соцсетях.

35-летний баскетболист получил повреждение в четвертьфинальном матче Кубка Короля Испании с «Валенсией». Юль травмировался за шесть минут до конца второй четверти.

В нынешнем сезоне Евролиги защитник принял участие в 23 матчах, набирая в среднем 6,7 очка, 2,5 передачи и 1,4 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 30,2, трёхочковых – 29,9.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице с 16 победами при 7 поражениях. На первом месте располагается греческий «Олимпиакос» – 17 побед и 7 поражений.

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