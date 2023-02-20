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Стала известна роль Расселла Уэстбрука в «Клипперс»

Стала известна роль Расселла Уэстбрука в «Клипперс»
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Разыгрывающий Расселл Уэстбрук, который на данный момент проходит процедуру выкупа контракта с «Ютой Джаз», договорился с «Лос-Анджелес Клипперс» о подписании контракта.

Как сообщает The Athletic, 34-летний баскетболист в составе новой команды будет игроком стартового состава. В «Лейкерс» Уэстбрук начинал матчи в качестве запасного.

Напомним, «Юта» получила права на 34-летнего баскетболиста от «Лос-Анджелес Лейкерс» перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз».

В нынешнем сезоне Уэстбрук принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора при реализации бросков 41,7%, 29,6% которых – трёхочковые.

Ранее известный эксперт Скип Бэйлесс прокомментировал будущий переход баскетболиста в стан «озёрников».

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