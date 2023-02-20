Джа Морант: «Мемфис» должен оставаться лучшей командой
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Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант прокомментировал командые цели на остаток регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
«Полностью сосредоточен на результаты «Гриззлис». Мы должны сделать много, чтобы оставаться лучшей командой и выйти в плей-офф», – заявил Морант в интервью во время звёздного уикенда НБА.
В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 27,3 очка, 8,3 передачи и шесть подборов при общем проценте реализации бросков с игры 46,6, трёхочковых – 32.
«Мемфис Гриззлис» занимает второе место в Западной конференции с 35 победами при 22 поражениях. Следующую игру «Гриззлис» проведут с «Филадельфией Сиксерс» на выезде 24 февраля (3:30 мск).
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