Джа Морант: «Мемфис» должен оставаться лучшей командой

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант прокомментировал командые цели на остаток регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.



«Полностью сосредоточен на результаты «Гриззлис». Мы должны сделать много, чтобы оставаться лучшей командой и выйти в плей-офф», – заявил Морант в интервью во время звёздного уикенда НБА.



В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 27,3 очка, 8,3 передачи и шесть подборов при общем проценте реализации бросков с игры 46,6, трёхочковых – 32.



«Мемфис Гриззлис» занимает второе место в Западной конференции с 35 победами при 22 поражениях. Следующую игру «Гриззлис» проведут с «Филадельфией Сиксерс» на выезде 24 февраля (3:30 мск).

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