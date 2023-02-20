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«Я очень горжусь им». Леброн Джеймс – о Кайри Ирвинге

«Я очень горжусь им». Леброн Джеймс – о Кайри Ирвинге
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Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о разыгрывающем «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинге, с которым выступал в «Кливленд Кавальерс».

«Я очень горжусь им. Очень горжусь человеком, которым он стал в жизни», – заявил Джеймс в интервью во время звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации.

Напомним, Ирвинг перешёл в «Даллас» в рамках крупного обмена. «Бруклин Нетс», отпустив Кайри и форварда Маркифа Морриса, получили разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.

Ранее Ирвинг высказался о термине «управление нагрузкой» – принудительном отстранении баскетболистов от игровой практики из-за усталости и травм, что вызвало также ряд сторонних трактовок.

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