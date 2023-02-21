Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дончич оценил уровень Месси в контексте истории мирового футбола

Дончич оценил уровень Месси в контексте истории мирового футбола
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич поделился мыслями об аргентинском нападающем французского «ПСЖ» Лионеле Месси. По мнению Дончича, Месси является одним из лучших футболистов в истории мирового футбола.

«Невероятно, невероятно. Он один из лучших игроков в истории. Мне очень нравится за ним наблюдать. Я смотрел все матчи сборной Аргентины. Он невероятный талант», — приводит слова Дончича AS USA Latino со ссылкой на его выступление на пресс-конференции Матча всех звёзд НБА.

Напомним, в финале чемпионата мира 2022 года аргентинцы победили сборную Франции. Игровое время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира. Месси забил два мяча: сперва на 23-й минуте, а потом на 108-й. Также он реализовал послематчевый 11-метровый удар.

«Месси ответил на вечный вопрос». Реакция фанатов на эпичную победу «ПСЖ» «Месси ответил на вечный вопрос». Реакция фанатов на эпичную победу «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023