Дончич оценил уровень Месси в контексте истории мирового футбола

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич поделился мыслями об аргентинском нападающем французского «ПСЖ» Лионеле Месси. По мнению Дончича, Месси является одним из лучших футболистов в истории мирового футбола.



«Невероятно, невероятно. Он один из лучших игроков в истории. Мне очень нравится за ним наблюдать. Я смотрел все матчи сборной Аргентины. Он невероятный талант», — приводит слова Дончича AS USA Latino со ссылкой на его выступление на пресс-конференции Матча всех звёзд НБА.



Напомним, в финале чемпионата мира 2022 года аргентинцы победили сборную Франции. Игровое время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира. Месси забил два мяча: сперва на 23-й минуте, а потом на 108-й. Также он реализовал послематчевый 11-метровый удар.