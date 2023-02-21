Инсайдер: не стоит обращать внимания на переход Уэстбрука в «Клипперс»

Известный инсайдер и аналитики Кит Смит прокомментировал будущий переход разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который в данный момент находится на стадии выкупа контракта с «Ютой Джаз», в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Не стоит обращать внимания на переход Уэстбрука в «Клипперс». Им не нужно, чтобы он отыгрывал ключевую роль. С процентом реализации бросков у него, конечно, всё плохо, но «парусникам» нужен тот, кто сможет разгонять второй состав. Остаётся лишь наблюдать, согласится ли Уэстбрук на более низкую роль, чем в «Лейкерс», – написал Смит в соцсетях.



Напомним, 34-летний баскетболист договорился о подписании контракта с «Лос-Анджелес Клипперс». «Юта» получила права на Уэстбрука от «Лос-Анджелес Лейкерс» перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз».



В нынешнем сезоне Уэстбрук принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора при общей реализации бросков 41,7%, а трёхочковых — 29,6%.

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