Демар Дерозан: вы увидите другую версию «Чикаго»

Звёздный лёгкий форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан считает, что его команде по силам улучшить турнирное положение в оставшихся матчах регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«Нас ждёт серьёзное испытание. Я уверен, что в последних 23 матчах вы увидите абсолютную другую версию «Чикаго». Всё на кону», – цитирует Дерозана Chicago Tribune.

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 53 матчах, набирая в среднем 25,4 очка, 5,1 передачи и 4,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 50,7, трёхочковых – 31,8.

«Чикаго Буллз» занимает 11-е место в Восточной конференции с 26 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Буллз» проведут с «Бруклин Нетс» на своей площадке 25 февраля (4:00 мск).