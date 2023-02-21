«Вашингтон» расстался с Уиллом Бартоном

Атакующий защитник Уилл Бартон и «Вашингтон Уизардс» официально завершили процедуру по выкупу контракта. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в соцсетях.

32-летний баскетболист до 1 марта 2023 года может заключить контракт с любой командой, претендующей на попадание в плей-офф. В сезоне-2022/2023 Бартон заработает $ 14,37 млн.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 7,7 очка, 2,8 подбора и 2,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 38,7, трёхочковых – 38.

«Вашингтон Уизардс» занимает девятое место в Восточной конференции с 28 победами при 30 поражениях. Следующую игру «Уизардс» проведут с «Нью-Йорк Никс» на своей площадке 25 февраля (3:00 мск).