«Вашингтон» расстался с Уиллом Бартоном
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Атакующий защитник Уилл Бартон и «Вашингтон Уизардс» официально завершили процедуру по выкупу контракта. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в соцсетях.
32-летний баскетболист до 1 марта 2023 года может заключить контракт с любой командой, претендующей на попадание в плей-офф. В сезоне-2022/2023 Бартон заработает $ 14,37 млн.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 7,7 очка, 2,8 подбора и 2,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 38,7, трёхочковых – 38.
«Вашингтон Уизардс» занимает девятое место в Восточной конференции с 28 победами при 30 поражениях. Следующую игру «Уизардс» проведут с «Нью-Йорк Никс» на своей площадке 25 февраля (3:00 мск).
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