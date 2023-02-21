Джру Холидэй: нужно будет приложить немало усилий, чтобы остановить Дончича и Ирвинга

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Джру Холидэй выразил мнение, что дуэт из «Даллас Маверикс» в лице защитников Луки Дончича и Кайри Ирвинга будет трудно сдержать при опеке.
«Против Луки Дончича или Кайри Ирвинга трудно играть в обороне. Они могут набирать очки с любой позиции. Нужно будет приложить немало усилий, чтобы остановить их», – приводит слова Холидэя Dallas Morning News.
Напомним, Ирвинг незадолго до дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации запросил обмен из «Бруклин Нетс» и спустя несколько дней перешёл в «Даллас», за который уже успел провести несколько матчей.
«Даллас Маверикс» занимает шестое место в Западной конференции с 31 победой при 29 поражениях. Следующую игру «бродяги» проведут с «Сан-Антонио Спёрс» на своей площадке 24 февраля (4:30 мск).
- 22 февраля 2023
-
00:08
- 21 февраля 2023
-
23:48
-
23:36
-
22:50
-
22:26
-
22:16
-
22:07
-
21:44
-
21:34
-
21:19
-
20:41
-
20:23
-
20:05
-
19:55
-
19:35
-
19:10
-
18:55
-
18:11
-
18:02
-
17:09
-
17:02
-
17:01
-
15:26
-
14:44
-
13:55
-
13:03
-
12:03
-
11:38
-
10:56
-
10:21
-
09:40
-
09:25
- 20 февраля 2023
-
23:38
-
23:08
-
22:35