Джру Холидэй: нужно будет приложить немало усилий, чтобы остановить Дончича и Ирвинга

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Джру Холидэй выразил мнение, что дуэт из «Даллас Маверикс» в лице защитников Луки Дончича и Кайри Ирвинга будет трудно сдержать при опеке.

«Против Луки Дончича или Кайри Ирвинга трудно играть в обороне. Они могут набирать очки с любой позиции. Нужно будет приложить немало усилий, чтобы остановить их», – приводит слова Холидэя Dallas Morning News.

Напомним, Ирвинг незадолго до дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации запросил обмен из «Бруклин Нетс» и спустя несколько дней перешёл в «Даллас», за который уже успел провести несколько матчей.

«Даллас Маверикс» занимает шестое место в Западной конференции с 31 победой при 29 поражениях. Следующую игру «бродяги» проведут с «Сан-Антонио Спёрс» на своей площадке 24 февраля (4:30 мск).