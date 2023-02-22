«Тут нечего анализировать». Джей Джей Редик — о переходе Уэстбрука в «Клипперс»

Бывший игрок НБА, ныне известный телевизионный эксперт Джей Джей Редик оценил переход разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который в данный момент находится на стадии выкупа контракта с «Ютой Джаз», в «Лос-Анджелес Клипперс».
«Тут нечего анализировать, всё то же самое. Мы видели хорошие матчи с участием Уэстбрука, когда мяч был постоянно в его руках, а вокруг – одни шутеры. В «Клипперс» всё не так», – сказал Редик в подкасте The Old Man and The Three.
34-летний Уэстбрук договорился о подписании контракта с «Клипперс». «Юта» получила права на 34-летнего баскетболиста от «Лос-Анджелес Лейкерс» перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз».
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора при общей реализации бросков 41,7%, а трёхочковых — 29,6%.
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