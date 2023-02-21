Сборная России обыграла сербскую «Мегу» в товарищеском матче
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Национальная команда России по баскетболу на выезде одержала победу в товарищеском матче с сербским баскетбольным клубом «Мега». Встреча состоялась в Белграде (Сербия) и завершилась победой гостей со счётом 85:74.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских, набравший 17 очков, включая две результативные передачи и два подбора. 16 очков набрал Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»). 13 баллов на свой счёт записал Сергей Балашов («Енисей»).
В составе «Меги» 18 очков набрал Андрия Елавич. 17 очками отметился Стефан Миленович, 12 баллами – Лука Церовина.
Завтра, 22 февраля, сборная Россия проведёт вторую гостевую встреч с ФМП. Начало игры – 17:00 мск.
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