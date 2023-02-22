«Атланта» уволила главного тренера, который ссорился с главной звездой команды Янгом
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«Атланта Хоукс» уволила с поста главного тренера Нэйта Макмиллана, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Джо Пранти, работавший помощником Макмиллана.
Как сообщают источники, во многом увольнение спровоцировал конфликт Макмиллана с главной звездой команды Треем Янгом. Сообщается, что увольнения Нэйта с его поста ждали в Национальной баскетбольной ассоциации уже несколько недель.
В настоящий момент «Атланта» ведёт поиским главного тренера. Среди претендентов называют Куина Снайдера, Чарльза Ли и Кенни Аткинсона.
«Атланта» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. В их активе 29 побед в 59 встречах регулярного чемпионата.
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