Джордж Карл отреагировал на увольнение Макмиллана с поста главного тренера «Атланты»

Бывший главный тренер ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации Джордж Карл высказался об увольнении Нэйта Макмиллана с поста главного тренера клуба «Атланта Хоукс». Ранее об этом сообщили в пресс-службе команды.

«Старая школа снова проигрывает!» — написал Карл у себя в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что увольнение Макмиллана могло быть следствием его конфликта с главной звездой команды, Треем Янгом. В настоящий момент «Атланта» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции. В активе игроков «Хоукс» 29 побед в 59 встречах регулярного чемпионата.

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