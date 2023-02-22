Джордж Карл отреагировал на увольнение Макмиллана с поста главного тренера «Атланты»
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Бывший главный тренер ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации Джордж Карл высказался об увольнении Нэйта Макмиллана с поста главного тренера клуба «Атланта Хоукс». Ранее об этом сообщили в пресс-службе команды.
«Старая школа снова проигрывает!» — написал Карл у себя в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что увольнение Макмиллана могло быть следствием его конфликта с главной звездой команды, Треем Янгом. В настоящий момент «Атланта» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции. В активе игроков «Хоукс» 29 побед в 59 встречах регулярного чемпионата.
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