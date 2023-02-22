Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бывший легионер «Зенита» перешёл в «Автодор»

Бывший легионер «Зенита» перешёл в «Автодор»
Аудио-версия:
Комментарии

Американский защитник Шон Арманд подписал контракт с «Автодором». Об этом информирует пресс-служба саратовского клуба. О сроках соглашения не сообщается.

В прошлом сезоне Арманд выступал за испанский клуб «Фуэнлабрада», где в среднем за матч набирал 11 очков. В середине сезона Шон перешёл в турецкий клуб «Петкимспор». Там игрок демонстрировал следующую статистику: 20,5 очка, 3,1 подбора и 4,8 передачи в среднем за встречу. В сезоне-2018/2019 выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«Рад присоединиться к команде и включиться в борьбу за плей-офф. После нескольких тренировок и разговора с тренером я понял, что у «Автодора» уже сильный состав, которому я надеюсь быть полезным. У команды хорошая энергетика и отношение к работе, так что я отлично впишусь в неё», — сказал Арманд.

Новость по теме
Единая лига ВТБ объявила о введении шести игроков в Зал славы лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023