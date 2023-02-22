Одноклубник Болла: у Лонзо уникальная травма, которую прежде никто из врачей не видел

Центровой «Чикаго Буллз» Тристан Томпсон поделился информацией о травме одноклубника Лонзо Болла.
«Я говорил с его агентом. Он встречался с врачами по всей стране. Врачи сказали, что у него уникальная травма, которую никто прежде не видел», — приводит слова Томпсона журналист Даниэль Гринберг в соцсетях.
В клубе ранее приняли решение, что Болл пропустит остаток сезона НБА.
В прошлом сезоне Болл принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 13 очков, делая 5,4 подбора и 5,1 передачи при реализации бросков 42,3% и штрафных 75%.
Действующий контракт 25-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция игрока на $ 21,39 млн). В 2025 году игрок может стать неограниченно свободным агентом.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» занимает 11-е место в Восточной конференции с 26 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Буллз» проведут с «Бруклин Нетс» на своей площадке 25 февраля (4:00 мск).
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