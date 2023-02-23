Квитковских — о матче сборной России с «Мегой»: мы совершили много ошибок, были и детские

Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских высказался о матче сборной России с сербским клубом «Мега». Встреча состоялась 21 февраля. Россияне победили со счётом 85:74.

«Насколько необычно сборной играть против клуба? Большой разницы не вижу. Непривычно только то, что в команде собраны молодые игроки. Соперники, правда, были ещё моложе нас. Но они тренируются вместе каждый день, и это ощущалось. «Мега» играла слаженнее, а у нас порой было недопонимание – как в нападении, так и в защите. Поэтому и проводим эти матчи, чтобы наладить взаимопонимание, отношения на площадке.

Оценка игры сборной России по пятибалльной? По пятибалльной сложно. Мы совершили много ошибок, которых не должны допускать. Все игроки сборной получают много времени в своих клубах, а ошибки были порой поспешные, даже детские. Но мы и приехали сюда для того, чтобы сыграться и исключить их», — приводит слова Квитковских пресс-служба Российской федерации баскетбола.