Евгений Гомельский высказался о пользе для сборной России от матчей с сербскими клубами

Заслуженный тренер СССР, член Зала славы ФИБА Евгений Гомельский поделился мыслями о пользе, которую получит национальная команда России благодаря матчам с сербскими клубами.
«Чем больше сборная играет матчей, тем лучше. Что такое сербский баскетбол, нам всем ясно – бывшая Югославия, где все в стране играют в баскетбол, и это спорт номер один. Любые встречи с ними кроме пользы не приносят нам ничего. Тем более со стороны изоляции и отношения к нам некоторых стран. Хотя, я уверен, это временно. Тем не менее отношение к нам со стороны народа Сербии всегда тёплое.
Что касается состава, понятно — он больше молодёжный. Понятно, что многие не вызваны. Но тренер в этих играх сможет посмотреть на всех игроков. К тому же бесталанных в нашем составе нет – есть интересные представители», — приводит слова Гомельского ТАСС.
Напомним, вчера, 21 февраля, российские баскетболисты добыли победу в матче с «Мегой» со счетом 85:74. Завтра сборной России предстоит встретиться с ещё одним сербским клубом ФМП.
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