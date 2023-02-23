Мэджик Джонсон назвал трёх лучших распасовщиков в НБА на данный момент
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон поделился мыслями о лучших распасовщиках лиги на данный момент. По его мнению, ими являются Никола Йокич из «Денвер Наггетс», Крис Пол из «Финикс Санз», а также Леброн Джеймс, представляющий «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Никола Йокич, Крис Пол и Леброн Джеймс — три лучших распасовщика, которые есть сегодня в игре. Йокич в этом плане вышел на другой уровень. В январе у него было восемь трипл-даблов. В этом месяце у него уже пять. Он и Яннис Адетокунбо, вероятно, являются моими двумя кандидатами на звание MVP лиги», — приводит слова Джонсона издание USA TODAY FTW.
Болельщик назвал Рэджона Рондо Крисом Полом, с которым тот враждует:
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