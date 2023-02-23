Мэджик Джонсон назвал главных претендентов на выход в финал НБА
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Легендарный баскетболист, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон поделился мнением о претендентах на выход в финал НБА нынешнего сезона.
«Кто сыграет в финале 2023 года? Всё изменилось, когда обменяли Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга. Я считал «Бостон», «Милуоки» и «Бруклин» топ-командами. Сейчас мне кажется, что лучшие – это «Бостон» и «Милуоки», а «Филадельфия» сразу за ними. Кроме того, на Западе всё ещё хорош «Денвер». У «Мемфиса» тоже всё в порядке. Давайте просто посмотрим, как всё сложится. У «Финикса» есть реальный шанс, но они должны убедиться, что команда будет сыгранна», — приводит слова Джонсона издание USA TODAY FTW.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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